Услугу снятия с учета транспортных средств отменили
9 сентября, 2018, 12:53
Сервисные центры МВД отныне предоставляют услугу прямой перерегистрации
Об этом сообщает youtube-канал "ДжеДАІ".
Во время снятия с учета осматривали транспортное средство, далее оплачивали услуги эксперта-криминалиста и платили услуги при снятии с учета. Вся эта услуга обходилась гражданам в 450-470 гривен.
Эксперты отмечают, что такая схема сделает невозможным мошенничество во время купли-продажи авто.
- Как сообщалось, опрос аоказало, что граждане думают о ситуации с "євробляхами".
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