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Услугу снятия с учета транспортных средств отменили

Сервисные центры МВД отныне предоставляют услугу прямой перерегистрации

Об этом сообщает youtube-канал "ДжеДАІ".

Во время снятия с учета осматривали транспортное средство, далее оплачивали услуги эксперта-криминалиста и платили услуги при снятии с учета. Вся эта услуга обходилась гражданам в 450-470 гривен.

Эксперты отмечают, что такая схема сделает невозможным мошенничество во время купли-продажи авто.

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