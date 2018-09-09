Услугу снятия с учета транспортных средств отменили

9 сентября, 2018, 12:53

Сервисные центры МВД отныне предоставляют услугу прямой перерегистрации

Об этом сообщает youtube-канал "ДжеДАІ".

Во время снятия с учета осматривали транспортное средство, далее оплачивали услуги эксперта-криминалиста и платили услуги при снятии с учета. Вся эта услуга обходилась гражданам в 450-470 гривен.

Эксперты отмечают, что такая схема сделает невозможным мошенничество во время купли-продажи авто.