Танковые бригады и подразделения укомплектованы на 100%, - Полторак
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Сегодня у нас есть возможность комплектовать корпус резерва танковых подразделений, которые готовы и в любое время могут пополнить некомплект, если он будет. А при необходимости, при принятии соответствующего решения выполнять задачи по назначению, - отметил Полторак. - Конечно, происходит модернизация, которая включает модернизацию систем навигации, приборов ночного видения, а также средств связи для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи".
По словам министра обороны, несмотря на те проблемы, которые существовали с танковыми подразделениями в начале боевых действий на востоке Украины, сегодня все танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, укомплектованные на 100%.
- 9 сентября Украина отмечает День танкиста.
- Накануне на Черниговщине определили лучших танкистов.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-