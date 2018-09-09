Танковые бригады и подразделения укомплектованы на 100%, - Полторак

9 сентября, 2018, 19:10

В рамках рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак поздравил военнослужащих-танкистов и говорил об основных достижениях реформирования их подразделений и украинской армии в целом

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня у нас есть возможность комплектовать корпус резерва танковых подразделений, которые готовы и в любое время могут пополнить некомплект, если он будет. А при необходимости, при принятии соответствующего решения выполнять задачи по назначению, - отметил Полторак. - Конечно, происходит модернизация, которая включает модернизацию систем навигации, приборов ночного видения, а также средств связи для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи".

По словам министра обороны, несмотря на те проблемы, которые существовали с танковыми подразделениями в начале боевых действий на востоке Украины, сегодня все танковые бригады и механизированные подразделения, где есть на вооружении танки, укомплектованные на 100%.