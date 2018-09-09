Так называемый премьер-министр Абхазии погиб в ДТП, возвращаясь из Сирии

9 сентября, 2018, 14:06

Так называемый "премьер-министр" Абхазии Геннадий Гагула вечером в субботу, 8 сентября, погиб в ДТП

Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло около 23:00 на отрезке дороги Псоу–Сухуми. Автомобиль Гагула двигался в кортеже делегации, возвращавшейся из Сирии. Машина, где находился Гагула, столкнулась с авто, выехавшим на полосу встречного движения в Гудаутскому районе автономии.

Напомним, Абхазия - автономная республика в составе Грузии, которая при поддержке России находится под контролем самопровозглашенной "Республики Абхазия".