Так называемый премьер-министр Абхазии погиб в ДТП, возвращаясь из Сирии
9 сентября, 2018, 14:06
Так называемый "премьер-министр" Абхазии Геннадий Гагула вечером в субботу, 8 сентября, погиб в ДТП
Об этом сообщает ТАСС.
ДТП произошло около 23:00 на отрезке дороги Псоу–Сухуми. Автомобиль Гагула двигался в кортеже делегации, возвращавшейся из Сирии. Машина, где находился Гагула, столкнулась с авто, выехавшим на полосу встречного движения в Гудаутскому районе автономии.
Напомним, Абхазия - автономная республика в составе Грузии, которая при поддержке России находится под контролем самопровозглашенной "Республики Абхазия".
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