Советы от Супрун: как побороть бессонницу

9 сентября, 2018, 22:10

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, которые помогут наладить полноценный сон

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"После летнего отдыха бывает трудно не только войти в рабочий ритм, но и вернуться к полноценному сну. Не ждите, пока вас "отключит" от усталости. Есть лучшие пути, которые помогут наладить полноценный сон. Он будет давать вам энергию сделать гораздо больше дел, чем часы непродуктивной бессонницы", - отметила Супрун.

Она посоветовала готовить глаза ко сну заранее, поэтому отказаться от просмотра телевизора, гаджета непосредственно перед сном. По ее словам, чтобы иметь полноценный сон, надо слушать классическую музыку.

"Исследования показали, что классическая музыка или любая музыка, которая имеет медленный ритм ...помогает быстрее уснуть. Слушать желательно не сразу перед сном, а примерно за 30-45 минут. Кроме улучшения качества сна, музыка способствует ослаблению симптомов тревожности и депрессии", - отметила Супрун.

Она добавила, что в одном из исследований было обнаружено, что визуализация приятной картины или места способствует быстрому расслаблению и отвлекает от лишних мыслей. В исследовании люди, которые применяли визуализацию и страдали бессонницей, засыпали на 20 минут быстрее, чем те, которые не визуализировали.

Также для хорошего сна нужно согревать конечности.

"Наше тело охлаждается благодаря процессу терморегуляции, когда мы засыпаем. Чтобы поспособствовать этому, ученые определили несколько приемов, которые срабатывают как снотворное и ускоряют засыпание. Например, в этом исследовании было определено, что согревание конечностей способствует оптимальному процессу терморегуляции и усиливает общие потери тепла телом. Вы можете одеть носки или же сделать теплую ванну для ног, чтобы быстрее заснуть", - отметила и.о. министра.

Чтобы лучше засыпать, надо следить за рационом: избегать кофеина (в течение 6 часов до сна), алкоголя (в течение 4 часов до сна) и большого количества еды перед сном. Курение также может повлиять негативно на качество сна и скорость засыпания.

А еще глава МЗ советует читать печатную книгу, ведь это прием, который поможет почувствовать сонливость.