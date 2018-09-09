Прокуратура назвала убийцу экс-депутата Сумского горсовета Жука

9 сентября, 2018, 19:49

Бывшего депутата Городского совета Сум Анатолия Жука убила его вдова. Такие данные следствия обнародовала прокуратура Сумщины

Об этом передает телеканал Еспресо.TV.

2 августа мужчину нашли застреленным в собственном дворе.

Правоохранители рассматривали несколько версий этого преступления: от убийства на бытовой почве и к совершению нападения из-за профессиональной деятельности.

Теперь убийца назван - вдова погибшего. В тот день она сначала отправила дочь к своей матери, а потом подожгла дом, где спал мужчина. А позже, когда политик потушил пламя и лег отдыхать на улице, женщина воспользовалась возможностью и трижды выстрелила в Жука из пистолета, пока он отдыхал. На одежде подозреваемого нашли следы выстрелов.

Далее она сбежала с водителем-любовником в Россию, где попросила политического убежища.