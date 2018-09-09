Ночью в центре столицы произошла массовая драка со стрельбой

9 сентября, 2018, 13:41

В Киеве, на Бессарабской площади, в ночь на 9 сентября произошла массовая драка со стрельбой

Об этом сообщает informator.ua.

"В ночь на 9 сентября в самом центре Киева, на Бессарабской площади, произошла стрельба. Между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, все началось около 04:30 возле Arena-City. "Молодые люди дрались и били бутылки, после чего раздался звук, похожий на выстрел - у одного из участников конфликта в руках был пистолет. Выстрел утихомирил парней, но не надолго", - отмечается в сообщении.

Через несколько минут обе компании перешли дорогу к Бессарабскому рынку и там снова началась драка, которую пресекли полицейские, прибывшие на место.

Пока неизвестно, задержала ли полиция участников массовой драки.