Нацполиция устроила музыкальный праздник для детей, эвакуированных в Скадовск из приграничных к Крыму районов

9 сентября, 2018, 20:50

Сегодня, 9 сентября 2018 года, ювенальные полицейские посетили в Скадовске детей, которые приехали на оздоровление из Чаплинского и Каланчакского районов. По инициативе начальника полиции Херсонщины Артура Мерикова для малолетних и их родителей полицейские устроили настоящий праздник

Сначала для присутствующих с концертной программой выступили оркестр и вокальный ансамбль Prime Time областного главка полиции. Затем детей ждали интересные игры с полицейскими, конкурсы и показательные выступления бойцов спецподразделения КОРД. Также ювенальные полицейские от работников полиции Херсонщины подарили детям спортивный инвентарь, фрукты и сладости, передает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции областного главка полиции Ярослав Шанько, это мероприятие было проведено, чтобы дети знали, что полицейские Херсонщины всегда рядом, готовы прийти на помощь и сделать все возможное, чтобы дети чувствовали себя в безопасности.

"Кстати, до окончания оздоровление вместе с детьми и их родителями остался ювенальный полицейский для оказания необходимой помощи", - отмечается в сообщении.