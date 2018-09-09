На выборах в Швеции социал-демократы получили худший результат за последние 100 лет

9 сентября, 2018, 21:57

На парламентских выборах в Швеции, которые состоялись в воскресенье, 9 сентября 2018 года, побеждает правящая Социал-демократическая партия. По данным экзит-полла телеканала SVT , она получила 26,2% голосов

Впрочем, это значительно меньше, чем во время выборов в 2014 году. Если результаты голосования совпадут с данными экзит-поллов, это станет самым низким показателем более чем за сто лет, передает DW.

Второе место, как утверждают социологи, занимает антииммигрантская правопопулистская сила "Шведские демократы". За нее отдали голоса 19,2% избирателей.

На третьей позиции - правоцентристская Умеренная коалиционная партия, за которую проголосовали 17,8%. По данным другого экзит-полла, "Шведские демократы" набирают 16,3% голосов и уступают вторым местом консерваторам, тогда как на выборах 2014 года они получили 12,9%.

В парламенте Швеции - 349 мест. До сих пор ведущие политические силы категорически исключали создание правительственной коалиции в парламенте с правыми популистами.

"Однако результаты сегодняшних выборов могут значительно изменить расклад сил в законодательном органе страны и осложнить создание коалиции, поскольку ни нынешний правительственный яльянс левых и зеленых, ни союз вокруг консерваторов не набирает большинства", - отмечается в материале.