На Гуцульщине встретились ценители литературного и философского наследия Винценза

9 сентября, 2018, 16:07

Поклонники творчества польского писателя Станислава Винценза встретились в селе Быстрец на Прикарпатье. Именно здесь около 15 лет проживал автор трилогии о Гуцульщине "На высокой полонине"

Участники встречи - поляки и украинцы - читали отрывки из произведений "гуцульского Гомера". Кроме того, обсуждали мероприятия к 130-летию со дня рождения писателя, которые должны состояться на Верховинщине, передает Еспресо.TV.

А в следующем году здесь планируют открыть музей Винценза.

"Перед миром никто столько не сказал, как Винценз. Потому что он говорил о Гуцульщине и на польском языке, и французском языке. И сравнивал ее с разными культурами, которые существовали и существуют по всему миру, и вписывал эту Гуцульщину в свой личный макрокосмос", - объясняет директор Института филологии Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника (Ивано-Франковск) Роман Голод.