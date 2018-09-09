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На днях в столице зафиксирован уже 21-й температурный рекорд за год

В начале сентября в Киеве был установлен уже 21-й температурный рекорд 2018 года

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория Срезневского.

Так, ночь на 5 сентября в столице оказалась самой теплой с 1881 года. Тогда столбик термометра не опустился ниже +18,8°С.

Это значение побило предыдущий рекорд этого же дня в 1968 году, тогда ночь на 5 сентября была на 0,2°С холоднее.

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