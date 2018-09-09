На Днепропетровщине выращивают китайские финики

9 сентября, 2018, 20:11

Китайские финики на Днепропетровщине. Это не фантазия, а плодотворная работа сельских талантов

Финиковые дерево Наталья Кримчук из села Елизаветовка посадила несколько лет назад рядом с цветами. Говорит, что ухаживала за ним исключительно из любопытства, на то, что оно приживется, хозяйка даже не рассчитывала, передает Еспресо.TV.

А теперь саженцы дают плоды. Привез их в Елизаветовку сельский глава, что побывал на агропромышленной выставке в Китае.

"Самая главная ценность этих плодов - это то, что они являются единственным натуральным природным предохранителем против инфарктов и инсультов. Я считаю, что если Украина все-таки обратит внимание на это растение, то за 5-7 лет мы можем иметь новый вектор экспортного потенциала", - объясняет глава села Максим Голосной.

Китайский финик легко переносит природные условия Поднепровья, что также подтверждают в ботаническом саду Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара.