Лига наций: Украина победила Словакию

9 сентября, 2018, 21:03

Сборная Украины по футболу во втором матче группового этапа Лиги наций победила сборную Словакии в домашнем матче во Львове со счетом 1:0

При этом матч проходил при пустых трибунах из-за дисквалификации, которую сборная Украины получила за поведение болельщиков в отборочном цикле Евро-2016, передает ВВС.

Единственный гол забил Андрей Ярмоленко с пенальти на 80-й минуте.

В первом матче Лиги наций Украина победила в выездном матче Чехию со счетом 2-1. Тогда отличились Евгений Коноплянка и Александр Зинченко.

В этом году в рамках турнира подопечные Андрея Шевченко сыграют еще два матча - 16 октября домашний в Харькове с Чехией и 16 ноября на выезде со Словакией.