Летел на "красный". Видео аварии на 6-й Фонтана в Одессе
9 сентября, 2018, 16:54
В распоряжении журналистов появилась видеозапись вчерашней аварии в Одессе, сделанная камерой внешнего наблюдения со стороны базара на 6-й станции. На ней видно, что светофор на перекрестке 6-й станции Фонтана и Экономического переулка уже переключился на верхнюю позицию (то есть загорелся красный свет) и через несколько секунд на большой скорости промчалось авто, что зацепило машину, которая выезжала с переулка
Запись обнародована изданием Пушкинская.net.
"Данная видеозапись подтверждает официальную версию полиции, согласно которой водитель пересекал перекресток на запрещающий знак светофора", - отмечается в сообщении.
Тем временем, на перекрестке работники КП "СМЭП" заканчивают монтаж нового светофорного комплекса и знаков. На месте были и родные погибшего мужчины. На заборе возле остановки и на трамвайных путях появились цветы.
- Напомним, поздно вечером в субботу, 8 сентября 2018 года, на 6-й станции Фонтана в Одессе повторилось харьковское массовое ДТП с несколькими погибшими и травмированными. Как и в Харькове, авто, что существенно превышало разрешенную скорость, двигалось на запрещающий сигнал светофора, из-за чего врезалось в другую машину и отлетело на остановку с людьми.
- Очевидцы рассказали подробности.
- Виновником оказался 27-летний любитель нелегальных ночных автосоревнований. Государственный номер его BMW - ВН1735НІ.
- 9 сентября Нацполиция сообщила о его задержании. Парню грозит 5-10 лет тюрьмы.
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