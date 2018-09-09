Летел на "красный". Видео аварии на 6-й Фонтана в Одессе

9 сентября, 2018, 16:54

В распоряжении журналистов появилась видеозапись вчерашней аварии в Одессе, сделанная камерой внешнего наблюдения со стороны базара на 6-й станции. На ней видно, что светофор на перекрестке 6-й станции Фонтана и Экономического переулка уже переключился на верхнюю позицию (то есть загорелся красный свет) и через несколько секунд на большой скорости промчалось авто, что зацепило машину, которая выезжала с переулка