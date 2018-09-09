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Летел на "красный". Видео аварии на 6-й Фонтана в Одессе

В распоряжении журналистов появилась видеозапись вчерашней аварии в Одессе, сделанная камерой внешнего наблюдения со стороны базара на 6-й станции. На ней видно, что светофор на перекрестке 6-й станции Фонтана и Экономического переулка уже переключился на верхнюю позицию (то есть загорелся красный свет) и через несколько секунд на большой скорости промчалось авто, что зацепило машину, которая выезжала с переулка

Запись обнародована изданием Пушкинская.net.

"Данная видеозапись подтверждает официальную версию полиции, согласно которой водитель пересекал перекресток на запрещающий знак светофора", - отмечается в сообщении.

Тем временем, на перекрестке работники КП "СМЭП" заканчивают монтаж нового светофорного комплекса и знаков. На месте были и родные погибшего мужчины. На заборе возле остановки и на трамвайных путях появились цветы.

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