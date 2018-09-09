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Кортеж Додона не разминулся с грузовиком, который вез мороженых кур

Президент Молдовы Игорь Додон попал в ДТП на трассе Страшени - Калараши

Его кортеж столкнулся с грузовиком частной птицефабрики Avicola Floreni, один из автомобилей перевернулся. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Додона Максим Лебединский.

"Президент Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется", - заявил Лебединский.

В то же время некоторые молдавские медиа отмечают, что после осмотра врачей политик 1-2 часа провел в больнице.

Другим травмированным нужна более серьезная помощь. При этом гибели людей или тяжелых травм участникам аварии удалось избежать.

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