Кортеж Додона не разминулся с грузовиком, который вез мороженых кур
9 сентября, 2018, 17:51
Президент Молдовы Игорь Додон попал в ДТП на трассе Страшени - Калараши
Его кортеж столкнулся с грузовиком частной птицефабрики Avicola Floreni, один из автомобилей перевернулся. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Додона Максим Лебединский.
"Президент Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется", - заявил Лебединский.
В то же время некоторые молдавские медиа отмечают, что после осмотра врачей политик 1-2 часа провел в больнице.
Другим травмированным нужна более серьезная помощь. При этом гибели людей или тяжелых травм участникам аварии удалось избежать.
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