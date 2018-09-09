Франция обвинила Россию в космическом шпионаже

9 сентября, 2018, 07:23

Россия пыталась перехватить сигналы спутника, который вооруженные силы Франции и Италии используют для защищенной связи

Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает Reuters.

В речи посвященной космической стратегии Франции, Парли заявила, что российский спутник "Луч-Олимп" приблизился к французскому спутнику "Атена-фида" в 2017 году.

Парли подчеркнула, что "он подлетел так близко, что любой мог подумать, что он пытается перехватить нашу коммуникацию".

"Попытки подслушивать соседей - не только недружественны, но и представляют собой шпионаж", - добавила она.

Неделю назад президент Франции Макрон призвал ЕС модернизировать отношения с Москвой, несмотря на напряжение в отношениях России с Западом. Парли охарактеризовала действия России как "небольшие звездные войны" и заявила, что необходимые меры были немедленно приняты, чтобы предотвратить утечку защищенной информации. Затем "Луч-Олимп" нацелился и на другие спутники ", - добавила она.

"Мы - в опасности. Наши коммуникации, военные учения, наша повседневная жизнь в опасности, если мы не будем реагировать", - подчеркнула Парли.

В августе администрация Трампа в США объявила об амбициозном плане создать новые "Космические силы" до 2020 года.

"Я слышала, как многие смеются над объявлением о создании Космических сил. Я не одна из них ... Я считаю, что это мощный сигнал, сигнал о предстоящем противостоянии", - отметила Парли.