Экономисты объяснили, почему в Польше продукты нередко в два раза дешевле, чем в Украине

9 сентября, 2018, 22:52

В Украине, где минимальная зарплата составляет 3700 грн, стремительно растут цены на продукты питания. В частности, килограмм свинины у нас стоит 120-170 грн, литр молока - 23-28 грн. А совсем недалеко, в соседней Польше, где минимальная заработная плата почти 16 тыс. грн, а средняя - более 30 тыс. грн, молоко стоит 12-14 грн, а свинина от 65 грн

Одинаковые цены в Польше и Украине разве что на хлеб и хлебобулочные изделия, газированные воды. Вместе с тем рыбу и изделия из нее в Польше можно приобрести по значительно более дешевым ценам.

Также в соседней стране дешевле молоко. У них оно стоит 14 грн, у нас молоко и за 20 гривен трудно найти. Причем в Польше молоко будет значительно высшего качества, чем наше.

Львовский портал Вголос сравнил цены в польских супермаркетах и украинских (по курсу 7,6 грн за 1 злотый) и попытался выяснить у экспертов, почему же так происходит.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины:

"Высокие цены на продукты питания в Украине объясняются несколькими факторами. Первый - это рост стоимости энергоресурсов. В Украине для частных предприятий стоимость газа и электричества растет очень высокими темпами. Весомым фактором, который влияет на цены - это и девальвация гривны (...) В Польше же стабильный курс злотого, он не меняется на протяжении уже нескольких лет. У нас же гривна постоянно падает, происходит инфляция. У поляков также выше степень конкуренции среди местных компаний. У нас даже на аграрном рынке уже образуются монополии".

Марьян Заблоцкий, глава ОО "Украинское общество экономических свобод":

"Действительно, у нас все продукты питания животного происхождения значительно дороже, чем в Польше. Наибольший разрыв между ценами в Польше и Украине мы наблюдаем именно на рынке мяса птицы: в Польше все гораздо дешевле.

Если мы возьмем, например, рынок курятины, то он у нас полностью монополизирован (..) Кроме того, именно этот гигант получает крупные выплаты из государственного бюджета. И соответственно, если на украинском рынке крупнейший производитель курятины поднимает цены, то весь рынок на это реагирует и тоже поднимает цены. Собственно мы за этим наблюдаем сейчас, ведь в последнюю неделю курятина в очередной раз существенно подорожала.

Кроме того, цены у нас растут и из-за неоднозначного таможенное законодательства. Например, чтобы привезти в Украину ту же курятину, нужны специальные морозильные камеры. И у меня есть такие данные от экспортеров о том, что ввоз курятины в Украину даже из той же Польши у нас блокируется на таможне. Были случаи - когда импортеры провозили через границу крупные партии куриного мяса, то им просто на украинской границе сказали выключить холодильники и наши таможенники держали их там в течение длительного времени. И как следствие - продукция испортилась.

В Польше на треть дешевле одежда. Это все объясняется импортными пошлинами, которые в Украине являются очень сложными. Не имея хороших отношений с таможенниками, импортерам крайне трудно все правильно оформить. Кроме того у нас нельзя ввозить никакой одежды без разрешения торгового бренда, в Польше такого нет - вот у них и все дешевле".

Владимир Лановой, экс-министр экономики Украины:

"Инфляция – это категория, которая находится под влиянием нескольких факторов. В этом случае функцией государства является корректировка курса гривны и антимонопольные действия. А этого у нас не наблюдается.

Вот например, Национальный банк Украины начал дополнительно печатать гривну. Он это делает, чтобы погасить огромный дефицит в бюджете и долги. Все эти деньги формально и номинально увеличивают обороты и растет инфляция. Процессы печатания денег приводит к росту цен в Украине. Если курс гривни падает, а доллара растет, то все импортные товары, начиная от продуктов и заканчивая автомобилями – дорожают.

С другой стороны, цены на продукты у нас настолько высокие, потому что предприниматели свои товары продают в крупных сетях с наценкой чуть ли не 80%.

Весомым является и тот фактор, что сельский житель отделен от рынка. У нас есть большое количество посредников, которые занимаются оптовыми поставками, у них есть хорошее финансирование от банковской сферы, дешевые кредиты. Тогда как селяне и фермеры не могут рассчитывать на кредиты и самостоятельно заниматься поставками своего продукта. У нас нет кооперативов, которые есть в той же Польше: они без посредников продают потребителю свои продукты. Там представители кооперативов в крупных городах имеют свое место на продовольственном рынке, и это без посредников.

Влияет на цены в Украине и НДС, который постоянно повышается. Цивилизованные страны уже поняли, что налог на добавленную стоимость является неэффективным. Они занизили ставки НДС на продукты питания, одежду, медикаменты и детские товары. В этих странах размер этого налога или ноль, или максимум 7% . В Украине НДС на продукты питания составляет 20 %. Его надо снижать.

Кроме того, в Украине действительно происходит монополизация рынков, когда частные или государственные компании монополизируют газовые и продуктовые рынки. У нас полный диктат монополий и абсолютное отсутствие антимонопольных действий со стороны регуляторов. Тарифы на все только растут. Тогда как, например, в Европе раз в несколько лет снижаются тарифы для мобильных операторов. Это делается, поскольку есть понимание, что у компании увеличивается количество клиентов, растут прибыли. У нас же такого нечего и ожидать. Нас поставили на грань выживания: потребитель в Украине не имеет никаких прав – зато за все платит. В той же Польше есть четкие правила и отсутствие монополий. Вот поэтому у них все значительно дешевле, несмотря на высокие доходы населения".