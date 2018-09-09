День физической культуры и спорта в Ужгороде отметили соревнованиями по самбо и дзюдо
За победу боролись более двухсот спортсменов из разных областей Украины. В частности, на татами сошлись ветераны дзюдо из Ужгорода, Хмельнитчины, Львовщины, Ивано-Франковщины, Киева, Днепропетровска, Харькова, Кропивницкого, а также из-за рубежа - Словакии и Латвии. Закарпатье же на соревнованиях представили спортсмены из Ужгорода, Мукачево, Иршавского и Воловецкого районов, передает Закарпаття онлайн.
На официальном открытии заместитель Ужгородского городского головы Василий Гомонай от имени городского головы Богдана Андриива поздравил участников, тренеров и болельщиков:
"Радует, что молодое поколение имеет возможность посмотреть и перенять опыт ветеранов. А те, в свою очередь, имеют возможность привить еще большую любовь к спорту и здоровому образу жизни, за что большое спасибо. Надеемся, время, проведенное в Ужгороде, запомнится только положительными эмоциями, и вы с удовольствием будете приезжать к нам и в дальнейшем".
С приветственным словом выступили также начальник управления молодежи и спорта Закарпатской облгосадминистрации Виталий Ерфан, куратор соревнований - глава комиссии по борьбе самбо и дзюдо среди ветеранов Юрий Климантов, директор ДЮСШ №1 в Ужгороде Анатолий Коломоец.
Руководитель Закарпатской областной федерации самбо Национальной федерации самбо Украины Олег Цинык подчеркнул:
"Очень приятно, что именно в День физической культуры и спорта впервые на Закарпатье и в Ужгороде в частности, можем увидеть сноровку мастеров дзюдо и совсем юных спортсменов по борьбе самбо".
Настроения на открытии прибавили выступления с элементами художественной и танцевальной гимнастики участников спортивного клуба "Пируэт" и колоритные номера "Танцевальной корпорации друзей". Следовательно портсмени продолжили соревноваться.
Организаторы выразили надежду, что каждый следующий год количество участников будет только рости .
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