День физической культуры и спорта в Ужгороде отметили соревнованиями по самбо и дзюдо

9 сентября, 2018, 17:21

В субботу, 8 сентября 2018 года, в ужгородском спорткомплексе “Юность” состоялся “Открытый кубок города Ужгорода по борьбе самбо” среди юношей и девушек 2004-2009 г.р., а также турнир “Золото Карпат” среди ветеранов дзюдо

За победу боролись более двухсот спортсменов из разных областей Украины. В частности, на татами сошлись ветераны дзюдо из Ужгорода, Хмельнитчины, Львовщины, Ивано-Франковщины, Киева, Днепропетровска, Харькова, Кропивницкого, а также из-за рубежа - Словакии и Латвии. Закарпатье же на соревнованиях представили спортсмены из Ужгорода, Мукачево, Иршавского и Воловецкого районов, передает Закарпаття онлайн.

На официальном открытии заместитель Ужгородского городского головы Василий Гомонай от имени городского головы Богдана Андриива поздравил участников, тренеров и болельщиков:

"Радует, что молодое поколение имеет возможность посмотреть и перенять опыт ветеранов. А те, в свою очередь, имеют возможность привить еще большую любовь к спорту и здоровому образу жизни, за что большое спасибо. Надеемся, время, проведенное в Ужгороде, запомнится только положительными эмоциями, и вы с удовольствием будете приезжать к нам и в дальнейшем".

С приветственным словом выступили также начальник управления молодежи и спорта Закарпатской облгосадминистрации Виталий Ерфан, куратор соревнований - глава комиссии по борьбе самбо и дзюдо среди ветеранов Юрий Климантов, директор ДЮСШ №1 в Ужгороде Анатолий Коломоец.

Руководитель Закарпатской областной федерации самбо Национальной федерации самбо Украины Олег Цинык подчеркнул:

"Очень приятно, что именно в День физической культуры и спорта впервые на Закарпатье и в Ужгороде в частности, можем увидеть сноровку мастеров дзюдо и совсем юных спортсменов по борьбе самбо".

Настроения на открытии прибавили выступления с элементами художественной и танцевальной гимнастики участников спортивного клуба "Пируэт" и колоритные номера "Танцевальной корпорации друзей". Следовательно портсмени продолжили соревноваться.

Организаторы выразили надежду, что каждый следующий год количество участников будет только рости .