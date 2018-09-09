Чтобы избежать второго суда, Манафорт будет сотрудничать со следствием
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
В прошлом месяце суд штата Вирджиния вынес приговор бывшему руководителю избирательной кампании Дональда Трампа за банковское и налоговое мошенничество.
В Вашингтоне его обвиняют в финансовых преступлениях, включая отмывание средств и деятельность в качестве агента Украины без регистрации, а также в препятствовании правосудию.
Переговоры о возможном признании вины касались того, какую именно вину признает Манафорт и какой срок заключения порекомедуют прокуроры из команды Роберта Мюллера, сообщает издание со ссылкой на информированные источники.
69-летнему Манафорту уже грозит 10 лет заключения, согласно совещательного приговора по делу в Вирджинии.
Первый суд над Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал консультируя Януковича и пророссийскую Партию Регионов. Деньги поступали от влиятельных украинских бизнесменов через счета на Кипре и он не платил с них налоги, а использовал эти деньги для того, чтобы вести роскошную жизнь в США. После того, как доходы из Украины прекратились, прокуроры утверждают, что Манафорт лгал банкам, чтобы получить миллионы долларов кредитов.
Второе судебное дело может касаться тех же операций, а прокуроры будут стремиться доказать, что Манафорт нарушил закон о регистрации иностранных агентов, когда лоббировал в пользу Януковича. Манафорт нанимал ведущие лоббистские фирмы в США такие, как Podesta Group и Mercury Public Affairs LLC, а также платил ряду бывших европейских политиков.
Бывший федеральный прокурор США Патрик Коттер сказал, что обвиняемым трудно осознать, что вариантов остается немного.
"Те, кому многое сходило с рук до заключения" часто проявляют браваду, сказал он. "когда выносят приговор, они верят что будет еще один шанс. Лишь через некоторое время они осознают, что шансов больше не будет".
- Как сообщалось, спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может использовать против Пола Манафорта в суде.
- Манафорт потребовал изъять из дела его фотографии с Виктором Януковичем, сделанные во время визита в Украину.
- Следственная группа Мюллера представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и Оппозиционным блоком.
- Мюллер заявил, что Манафорт получил за работу политического консультанта в Украине более $60 млн.
- В американском суде продемонстрировали письмо Манафорта бывшему главе администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Сергею Левочкину.
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