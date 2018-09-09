Центр столицы перекрыли из-за спортивного мероприятия Intersport Ukraine Run

9 сентября, 2018, 10:48

В Киеве перекрыто движение транспорта по улице Крещатик и еще несколькими центральными улицами из-за подготовки и проведения спортивного мероприятия Intersport Ukraine Run 2018.

Старт забегов предусмотрен от улицы Крещатик и спортсмены сейчас готовятся к соревнованиям, также там дежурят полицейские, медики и спасатели, сообщает Укринформ.

Спортивный фестиваль Intersport Fest проводится по случаю Дня физической культуры и спорта. Ключевыми станут беговые соревнования Intersport Run UA, во время которых ожидается около 8 тысяч участников на старте. Кроме индивидуальных, состоится еще ряд забегов: командный Intersport Team Run 4х5 км, благотворительный на 2 км (сбор средств на инфузионные насосы для отделения интенсивной терапии в НДСБ Охматдет), семейный на 2 км, студенческий на 5 км, Intersport Junior Run на 100 м и Intersport Kid's Run на 500 м.

Движение автомобилей запрещено по маршруту беговых соревнований: ул. Крещатик - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - ул. Михаила Грушевского - Арсенальная площадь - ул. Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул. Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - ул. Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул. Михаила Грушевского - Европейская площадь - ул. Крещатик.