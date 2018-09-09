Бессмертный рассказал, чем отличаются между собой крупнейшие города Украины

9 сентября, 2018, 21:39

Известный политик, один из претендентов на президентский пост Роман Бессмертный во время своих последних посещений Харькова, Днепра, Одессы и Львова сформировал новые для себя впечатления от этих городов и сравнил их с тем, чем живут и как чувствуют себя жители Киева

Своими наблюдениями он поделился в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

Город Днепр, по мнению политика, объективно больше всего устал от войны, поскольку он находится ближе к линии фронта.

"Днепр. Фраза, которая ловится буквально мгновенно, это "город, который устал от войны". И вот начинаю говорить с людьми на тему войны, как решить эту проблему, они убегают от темы.

То есть они устали не в том смысле, что они хотят ее как-то срочно решить, они не хотят об этом думать. Они устали думать.

...Когда в день несколько раз мимо твоего дома ездит "скорая", а у них случилось так, что аэропорт с одной стороны, а медицинский госпиталь и больница Мечникова - с другой. И там все время курсируют эти скорые помощи. Город настолько устал от этого всего, что людям болит все это. И поэтому они мгновенно "уходят" от темы", - объяснил Бессмертный.

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Харьков он назвал "городом, технологизированным идеями".

"Это чувствуется: начинаешь говорить, сразу "первое", "второе", "третье" - такой математически-технологический подход", - отметил гость студии.

Одесса - это там, где на один вопрос "десять лучших ответов":

"32 рабочих канала, которые идут в эфир постоянно. Такое ощущение, что в каждом микрорайончике есть свой телевизионный канал, и поэтому столь пестрая идеями вещь. Но фраза, которая звучит первой: "Одесса - это Украина". Вот ты не успеваешь начать, как слышишь: "Одесса - это Украина".

Во Львове в Бессмертного складывалось иногда такое ощущение, что Львов не живет Украиной", а живет Европой ("Он уже там. Очень хотелось, чтобы за ним бежали быстрее. Это меня не меньше обеспокоило, чем позиция восточных регионов").