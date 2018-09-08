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Жителям прифронтовой Авдеевки воду будут выдавать почасово

Из-за остановки Донецкой фильтровальной станции (ДФС) питьевую воду населению города Авдеевка Донецкой области будут подавать почасово из резервуара емкостью 4 тыс. куб. м. Ориентировочно воды хватит на 4 суток

Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями", - говорится в сообщении.

  • В четверг, 6 сентября, около 19:00 предварительно-за сильного ветра была повреждена воздушная линия электропередач, произошло обесточивание, что привело к остановке ДФС, расположенной в Ясиноватском районе Донецкой области в так называемой серой зоне. Учитывая остановку ДФС было прекращено водоснабжение Авдеевки, где сейчас проживает более 20 тыс. лиц.
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