Жителям прифронтовой Авдеевки воду будут выдавать почасово

8 сентября, 2018, 19:14

Из-за остановки Донецкой фильтровальной станции (ДФС) питьевую воду населению города Авдеевка Донецкой области будут подавать почасово из резервуара емкостью 4 тыс. куб. м. Ориентировочно воды хватит на 4 суток