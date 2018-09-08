Замешанного в связях с россиянами советника Трампа приговорили к тюрьме
8 сентября, 2018, 17:12
Джордж Пападопулос, бывший помощник кандидата в президенты США Дональда Трампа и впоследствии его советник по внешнеполитическим вопросам уже как президента, проведет 14 суток в тюрьме
Его осудили за то, что он дал заведомо ложные показания агентам ФБР, которые расследуют вмешательство России в американские выборы 2016 года, передает Голос Америки.
В октябре 2017 года Пападопулос признал себя виновным в совершении этого преступления.
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Одновременно он пытался скрыть или преуменьшить свои контакты с российскими представителями, один из которых предлагал предоставить Трампу компромат на Хиллари Клинтон.
Это первый подобный случай в связанном с Трампом большом "русском деле".
- Напомним, американским правоохранителям Пападопулоса "сдал" главный австралийский дипломат Александр Доунер. Именно перед ним тот хвастался компроматом на Клинтон во время их встречи в одном из пабов Лондона в мае 2016 года. Как утверждалось, Пападопулос во время их разговора был пьяным.
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