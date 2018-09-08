Замешанного в связях с россиянами советника Трампа приговорили к тюрьме

8 сентября, 2018, 17:12

Джордж Пападопулос, бывший помощник кандидата в президенты США Дональда Трампа и впоследствии его советник по внешнеполитическим вопросам уже как президента, проведет 14 суток в тюрьме

Его осудили за то, что он дал заведомо ложные показания агентам ФБР, которые расследуют вмешательство России в американские выборы 2016 года, передает Голос Америки.

В октябре 2017 года Пападопулос признал себя виновным в совершении этого преступления.

Читайте также: Трамп на крючке. Как Россия вмешивалась в выборы в США

Одновременно он пытался скрыть или преуменьшить свои контакты с российскими представителями, один из которых предлагал предоставить Трампу компромат на Хиллари Клинтон.

Это первый подобный случай в связанном с Трампом большом "русском деле".