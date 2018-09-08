 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Замешанного в связях с россиянами советника Трампа приговорили к тюрьме


фото: Linkedln
Джордж Пападопулос, бывший помощник кандидата в президенты США Дональда Трампа и впоследствии его советник по внешнеполитическим вопросам уже как президента, проведет 14 суток в тюрьме

Его осудили за то, что он дал заведомо ложные показания агентам ФБР, которые расследуют вмешательство России в американские выборы 2016 года, передает Голос Америки.

В октябре 2017 года Пападопулос признал себя виновным в совершении этого преступления.

Читайте также: Трамп на крючке. Как Россия вмешивалась в выборы в США

Одновременно он пытался скрыть или преуменьшить свои контакты с российскими представителями, один из которых предлагал предоставить Трампу компромат на Хиллари Клинтон.

Это первый подобный случай в связанном с Трампом большом "русском деле".

  • Напомним, американским правоохранителям Пападопулоса "сдал" главный австралийский дипломат Александр Доунер. Именно перед ним тот хвастался компроматом на Клинтон во время их встречи в одном из пабов Лондона в мае 2016 года. Как утверждалось, Пападопулос во время их разговора был пьяным.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать