За сутки на Донбассе погиб один украинский воин, еще двое ранены

8 сентября, 2018, 08:15

Оккупанты 32 раза открывали огонь по позициям наших войск, противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"Ситуация в районе проведения операции продолжала накаляться, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское ночью враг обстрелял позиции Объединенных сил по артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывал огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги с миномета калибра 120 мм ", - сообщили в штабе.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Малиновое Счастье, Крымское, Орехово, Екатериновка, Луганское, Светлодарск, Южное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединский и Водяное.

"Во время ведения боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. По данным разведки, за минувшие сутки были уничтожены трое боевикое российско-оккупационных войск", - сообщили в штабе.

Кроме этого, с начала этого периода противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Лебединский и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.