За невыполнение языковой квоты радиостанции оштрафовали на миллион гривен
Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает УНН.
“За это полугодие в целом мы назначили штрафы трем радиостанциям на общую сумму 371 451 грн. Всего за весь период действия языковых квот на радио мы назначили штрафов на сумму свыше 1 373 408 грн”, – сказал он.
Всего с начала действия языковых квот на радио было назначено 20 штрафов.
Кроме того, в этом году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за невыполнение закона о языковых квотах в эфире радиостанций, наложила штрафов на сумму более 327 тыс. грн только на одну станцию.
По словам Костинского, все нарушения, с которыми сталкивался Нацсовет, не были умышленными – они касались технических ошибок.
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