Из-за выброса на "Титане" МИД обратится в международную Организацию по запрещению химоружия

8 сентября, 2018, 13:42

МИД собирает информацию, материалы и доказательства о химических выбросах в оккупированном Крыму для обращения в международную Организацию по запрещению химического оружия

Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в комментарии "5 каналу".

Направят соответствующий документ, как только появятся результаты экспертиз относительно реального состояния химического загрязнения в оккупированном Крыму. В частности, отметила, что ответственность за ситуацию с заводом "Крымский титан" полностью лежит на Российской Федерации.

"Конечно, мы осуждаем все эти действия и нам нужно для передачи в Организацию по запрещению химического оружия полный пакет документов. Мы собираем со всех причастных, компетентных органов всю информацию, все материалы, все доказательства. Нам нужна экспертная оценка наших ведомств, и как только мы получим их, я думаю, это будет в ближайшее время. Мы сразу передадим это в Организацию по запрещению химического оружия".