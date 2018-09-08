Из-за выброса на "Титане" МИД обратится в международную Организацию по запрещению химоружия
Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в комментарии "5 каналу".
Направят соответствующий документ, как только появятся результаты экспертиз относительно реального состояния химического загрязнения в оккупированном Крыму. В частности, отметила, что ответственность за ситуацию с заводом "Крымский титан" полностью лежит на Российской Федерации.
"Конечно, мы осуждаем все эти действия и нам нужно для передачи в Организацию по запрещению химического оружия полный пакет документов. Мы собираем со всех причастных, компетентных органов всю информацию, все материалы, все доказательства. Нам нужна экспертная оценка наших ведомств, и как только мы получим их, я думаю, это будет в ближайшее время. Мы сразу передадим это в Организацию по запрещению химического оружия".
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