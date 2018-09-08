Из-за драки с “сепарами” за флаг в Славянске на 3 суток задержали украинского активиста

8 сентября, 2018, 18:15

В Славянске на Донбассе на 72 часа задержан местный украинский активист Василий Хоменко. Во время конфликта по поводу национальной символики он избил мужчину, которого назвал "сепаром"

Инцидент произошел вечером 6 сентября. Автомобиль Василия Хоменко с двумя сине-желтыми флагами стоял возле кафе “Грузия” на ул. Центральной. Группа лиц похитили эти флаги и забрали с собой, пишут Славянские ведомости.

Знакомые Хоменко, который является главой ОО "Славянская сич", сообщили ему, кто похитил флаги и где они сейчас. Активист поехал в этот двор и нанес бейсбольной битой телесные повреждения Денису Головченко. После этого флаги ему вернули.

"Мы ели... Они подошли к машине, выдернули флаги и занесли в дом. Здесь их догнали", - комментирует событие Хоменко на видео.

Пока не приехала патрульная полиция, Хоменко, из соображений самообороны, ждал во дворе с битой и мачете в руках.

Он заявил о краже его имущества четырьмя мужчинами-"сепарами" и женщиной навеселе (на видео она проводит съемку и громко апеллирует к Хоменко, ошибочно называя его "депутатом Славянской думы").

Активист сказал, что эти (или такие) люди – сторонники “ДНР” и в 2014 году стреляли в украинцев.

В ответ они называли Хоменко "неадекватным" и спрашивали, "почему он не на передовой". В то же время не отрицали, что забрали флаги, но якобы "чтобы повесить на балконе".

Василий Хоменко прошел тест на алкоголь, и он оказался отрицательным.

При этом другая сторона конфликта, по словам активиста, отказалась от прохождения теста на опьянение.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело лишь в отношении Хоменко – по факту умышленного нанесения им легких телесных повреждений (ст. 125 УКУ).

По этому делу опрашиваются участники, проводятся проверки и экспертизы, после чего будет дана окончательная правовая оценка произошедшего.

Вместе с тем другой участник конфликта, Денис Головченко, попал в больницу. 7 сентября ему сделали операцию по удалению селезенки.

По данным этого же издания, Денис Головченко недавно - 14 марта - был осужден за хулиганство возле другого кафе в Славянске и получил пять месяцев ареста. Он совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 296 УК Украины: возле кафе "Карандаш" на той же улице Центральной, "грубо нарушая общественный порядок, по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождая свои действия особой дерзостью, подошел к транспортному средству MAZDA 626, нанес правой ногой один удар по правому переднему крылу автомобиля, чем повредил имущество и нанес последнему материальный ущерб на общую сумму 2479 грн".

Судят также и Василия Хоменко, который является противником мэра Славянска Вадима Ляха, который представляет “Оппоблок”. В отношении него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины - заведомое ложное сообщение об угрозе жизни людей, сообщает Новинарня.

В декабре 2017 года Хоменко принес на аппаратное совещание горисполкома трехлитровую банку с надписью "Ртуть", после чего из здания эвакуировали людей. Мэр Лях в связи с этим назвал Хоменко "террористом".

Перед этим Хоменко совместно с другими общественными активистами Славянска добивался вывоза из детских учреждений города свыше 5 тыс. старых ртутных ламп, которые хранились там на чердаках и в подвалах. Активистам удалось добиться вывоза опасных отходов только после нескольких месяцев борьбы и многочисленных скандальных акций.