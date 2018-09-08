Из-за ареста счетов "Укртрансгаз" предупредил о риске блокировки работы

8 сентября, 2018, 07:47

Работа "Укртрансгаза" - оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) - оказалась заблокирована из-за ареста счетов компании в пользу фирм, связанных с "семьей" экс-президента Виктора Януковича

Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

"Государственная исполнительная служба Министерства юстиции заблокировала счета "Укртрансгаза" и ее филиалы Укргазэнергосервис... по иску компании "Турботрейд"", - говорится в сообщении.

Эти счета использовались для обслуживания защищенных статей - выплаты зарплаты сотрудникам, а также для технической помощи в рамках соглашения с Международным банком регионального развития (МБРР).

"Ситуация является очередным эпизодом комплекса исков и открытых уголовных производств в борьбе "Укртрансгаза" с попытками недобросовестных поставщиков взыскать средства за якобы поставленное оборудование для ремонта объектов ГТС Украины в 2011-2013 годах", - отмечают в компании.

Речь идет об исках, связанных с компаниями "Турболинкс", "Турботрейд" и "Проминвеставтоматика".

Это не первая попытка "Турботрейд" через суды взыскать с "Укртрансгаза" 92 млн грн долга и штрафа за якобы поставленное в 2012 году оборудования.

"Предыдущие незаконные попытки арестов счетов Укртрансгаза были безуспешными благодаря активной позиции руководства Генеральной прокуратуры", - подчеркивают в "Укртрансгазе".

В частности, в аналогичном судебном деле Верховный Суд Украины занял окончательную позицию относительно спорных взаимоотношений между "Укртрансгазом" и "Турболинкс", отметив, что "истец документально не доказал поставку покупателю товара".

Укртрансгаз также решил обратиться к руководству Минюста, Кабинета министров, Генеральной прокуратуры и Администрации президента "с просьбой принять все необходимые меры, чтобы не допустить незаконного ареста счетов и блокирования работы государственного предприятия".