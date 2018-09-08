Из-за ареста счетов "Укртрансгаз" предупредил о риске блокировки работы
Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".
"Государственная исполнительная служба Министерства юстиции заблокировала счета "Укртрансгаза" и ее филиалы Укргазэнергосервис... по иску компании "Турботрейд"", - говорится в сообщении.
Эти счета использовались для обслуживания защищенных статей - выплаты зарплаты сотрудникам, а также для технической помощи в рамках соглашения с Международным банком регионального развития (МБРР).
"Ситуация является очередным эпизодом комплекса исков и открытых уголовных производств в борьбе "Укртрансгаза" с попытками недобросовестных поставщиков взыскать средства за якобы поставленное оборудование для ремонта объектов ГТС Украины в 2011-2013 годах", - отмечают в компании.
Речь идет об исках, связанных с компаниями "Турболинкс", "Турботрейд" и "Проминвеставтоматика".
Это не первая попытка "Турботрейд" через суды взыскать с "Укртрансгаза" 92 млн грн долга и штрафа за якобы поставленное в 2012 году оборудования.
"Предыдущие незаконные попытки арестов счетов Укртрансгаза были безуспешными благодаря активной позиции руководства Генеральной прокуратуры", - подчеркивают в "Укртрансгазе".
В частности, в аналогичном судебном деле Верховный Суд Украины занял окончательную позицию относительно спорных взаимоотношений между "Укртрансгазом" и "Турболинкс", отметив, что "истец документально не доказал поставку покупателю товара".
Укртрансгаз также решил обратиться к руководству Минюста, Кабинета министров, Генеральной прокуратуры и Администрации президента "с просьбой принять все необходимые меры, чтобы не допустить незаконного ареста счетов и блокирования работы государственного предприятия".
- Как сообщалось, Украина уже более 1000 дней не покупает российский газ.
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