Военный-доброволец хранил в Киеве гранатометы, патроны и 2 кг пластиковой взрывчатки
8 сентября, 2018, 19:34
Нацполиция обнаружила схрон с взрывчаткой на территории агрокомбината в Подольском районе Киева
Сейчас правоохранители устанавливают цель хранения и происхождения опасных предметов. Все изъятые боеприпасы отправили на экспертизу. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы, передает Еспресо.TV.
"Изъято 4 гранатомета, около 200 патронов к автомату Калашникова и 2 кг пластиковой взрывчатки", - сообщила врио начальника Подольского райуправления Национальной полиции в городе Киеве Татьяна Зиненко.
По предварительной информации, тайник устроил бывший боец одного из добровольческих батальонов. Запрещенные предметы он свозил в столицу начиная с 2014 года.
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