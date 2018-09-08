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Военный-доброволец хранил в Киеве гранатометы, патроны и 2 кг пластиковой взрывчатки

Нацполиция обнаружила схрон с взрывчаткой на территории агрокомбината в Подольском районе Киева

Сейчас правоохранители устанавливают цель хранения и происхождения опасных предметов. Все изъятые боеприпасы отправили на экспертизу. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы, передает Еспресо.TV.

"Изъято 4 гранатомета, около 200 патронов к автомату Калашникова и 2 кг пластиковой взрывчатки", - сообщила врио начальника Подольского райуправления Национальной полиции в городе Киеве Татьяна Зиненко.

По предварительной информации, тайник устроил бывший боец одного из добровольческих батальонов. Запрещенные предметы он свозил в столицу начиная с 2014 года.

 

 

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