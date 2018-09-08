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Вниманию участников дорожного движения: в столице начался ремонт еще одного моста

08 сентября начинаются работы по капитальному ремонту моста Метро через Русановский пролив

Об этом сообщает Киев Автомобильный.

Первый этап работ предусматривает ремонт 2-х полос движения в направлении центра города.

Обращаем внимание водителей, что на протяжении выполнения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению в обе стороны.

В рамках капитального ремонта будет проведен ремонт и усиление пролетных строений моста, отремонтированы опоры, дорожное покрытие, тротуары и тому подобное.

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