Вниманию участников дорожного движения: в столице начался ремонт еще одного моста
8 сентября, 2018, 09:54
08 сентября начинаются работы по капитальному ремонту моста Метро через Русановский пролив
Об этом сообщает Киев Автомобильный.
Первый этап работ предусматривает ремонт 2-х полос движения в направлении центра города.
Обращаем внимание водителей, что на протяжении выполнения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению в обе стороны.
В рамках капитального ремонта будет проведен ремонт и усиление пролетных строений моста, отремонтированы опоры, дорожное покрытие, тротуары и тому подобное.
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