В украинском посольстве в Иране месяц скрывается украинка, преследуемая мужем-иранцем

8 сентября, 2018, 11:11

Украинка, которая стала жертвой насилия со стороны мужа-иранца, месяц живет в посольстве Украины в Тегеране. Иранская сторона не дает ей разрешения на выезд из страны

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

"Проблема, которая возникает у украинок - жен иранцев, и это то, с чем мы в посольстве сейчас напрямую столкнулись, связана со спецификой законодательства Ирана. Дело в том, что иностранная гражданка при женитьбе автоматически приобретает гражданство Ирана. И в связи с этим сейчас мы имеем в посольстве некоего Джулиана Ассанжа в лице 32-летней женщины. Единственное "преступление", которое сделала наша соотечественница - это брак с иранцем", - сказал Сергей Бурдиляк.

Женщина вышла замуж за иранца с канадским паспортом. Но регистрация брака состоялась не в канадском, а в иранском посольстве.Там никто не предупредил украинку, что, въезжая на территорию Ирана, она автоматически приобретает иранское гражданство. Для женщины это означает, что она не может выехать за границу без нотариального разрешения мужа.

По словам посла, наша землячка попала в семью, где над ней издевались. Закончилось тем, что мужчина порезал ей стеклом руки, и она прибежала в посольство за спасением - ей потом накладывали швы. Но ее паспорт остался у мужа.

"Мы обратились к иранской стороне, и я бы вам этого не рассказывал, если бы мне пошли навстречу. Я им сказал: "Уважаемые, имеем два варианта - или вы даете этой женщине визу, и она тихонько возвращается домой, или я про этот случай сообщаю прессе с рекомендацией нашим женщинам к решению этого вопроса воздержаться от брака с иранскими гражданами, хотя два года назад говорил совершенно противоположное", - отметил Бурдиляк.

Он констатировал, что сейчас именно иранская сторона создала непреодолимые условия, в результате чего в посольстве живет женщина, которая не является дипломатическим представителем, это посторонний человек в закрытом заведении.

"Я не могу ее куда-то вывезти из посольства, потому что это угрожает ее жизни. Ее муж ведет себя неадекватно - он напал на машину посла, делал попытку нападения на военного атташе посольства. Мы позвонили в полицию, его задержали, а через час отпустили. Она живет в посольстве уже месяц, и имею ощущение, что будет здесь жить вообще неизвестно сколько! Я не хочу такого заложника, поэтому, собственно, и делюсь этим с вами", - отметил посол.