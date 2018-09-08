В ромском селе на Закарпатье обнаружен менингококк. Одна девушка умерла, введен карантин
Отделу образования, молодежи и спорта райгосадминистрации поручено осуществлять мониторинг посещения учеников в других общеобразовательных учреждениях района, передает Закарпатье онлайн.
Режим карантина также действует в дошкольных учебных заведениях, а проведение массовых мероприятий на территории порошковского сельского совета запрещено.
Первого больного из Порошкова с подозрением на инфекционный менигококк госпитализировали в Ужгород в конце августа. Пока же 9 из 10 пациентов "менингококковых" пациентов из Закарпатской областной инфекционной больницы уже выписаны. В медучреждении остается только один житель Порошкова.
Перед этим в данной больнице оказались 10 жителей упомянутого села, сейчас находятся на лечении: один ребенок с тяжелой генерализованной формой находился в отделении интенсивной терапии (его 8-летняя сестра умерла), шесть больных имели локализованную форму - назофарингит, а еще трое были диагнастованы как носители заболевания. Все они являются волохами - субэтносом украинских ромов.
- Напомним, вспышка заболеваемости менингитом фиксировалась в прошлом году в прифронтовой Красногоровке и в Киеве.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-