В Крыму оккупанты причислили к "экстремистам и террористам" еще пятерых граждан

8 сентября, 2018, 12:34

Российская служба по финансовому мониторингу внесла пятерых крымчан в список "экстремистов и террористов", в частности за репосты в соцсети "Вконтакте"

Как сообщает Крымская правозащитная группа, в списке - жительница Ялты Лариса Китайская, житель Севастополя Валерий Большаков Евгений Каракашев из Евпатории, обвиняемый в экстремизме Исмаил Рамазанов из Симферопольского района и Элина Мамедова из Ялты (с.Аутка).

Правозащитники заявляют о политическом мотиве преследования людей властью РФ.

Ларису Китайскую осуждена в Крыму за публикации в соцсети (ч.1 ст. 282 УК РФ "Возмущения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Валерию Большакову предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности, а также в возмущение ненависти и вражды (ст.280 ч.1; ст.280 ч.2; ст.280.1 ч.2; ст.282 ч.1 УК РФ).

Евгения Каракашева арестована по подозрению в экстремистских высказываниях в соцсетях (ч.1 ст. 282 УК РФ) и публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ), против Исмаила Рамазанова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ (возмуждение ненависти или вражды через интернет-радиостанцию ​​Zello) по Элине Мамедовой возбуждено уголовное дело по ч.1, 282 ст. УК РФ за три репоста в соцсети "ВКонтакте".

Крымчане, которых внесли в "списков экстремистов", сообщают, что не могут воспользоваться своими банковскими картами и нотариальными услугами.