В Харькове задержали 30 нелегалов из Вьетнама

8 сентября, 2018, 20:51

В рамках отработки города Харькова работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с работниками Восточного регионального Управления Государственной пограничной службы Украины разоблачили 30 иностранцев, которые находились на территории Украины с нарушениями миграционного законодательства

Полицейские вместе с пограничниками обнаружили граждан Социалистической Республики Вьетнам, из них 17 женщин и 13 мужчин в возрасте от 18 до 48 лет. Нарушители незаконным путем попали на территорию Украины и проживали в Харькове, передает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками Главного управления государственной миграционной службы в Харьковской области в отношении иностранцев составлены административные протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы нашего государства в страны происхождения.