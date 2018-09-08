В Харькове задержали 30 нелегалов из Вьетнама
Полицейские вместе с пограничниками обнаружили граждан Социалистической Республики Вьетнам, из них 17 женщин и 13 мужчин в возрасте от 18 до 48 лет. Нарушители незаконным путем попали на территорию Украины и проживали в Харькове, передает пресс-служба ведомства.
Сотрудниками Главного управления государственной миграционной службы в Харьковской области в отношении иностранцев составлены административные протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы нашего государства в страны происхождения.
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