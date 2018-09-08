В Египте осудили сотню сторонников экс-президента Мурси. Более 70 из них казнят
Осужденных обвиняли в правонарушениях, связанных с безопасностью, в том числе в подстрекательстве к насилию, убийствам и организации незаконных протестов, передает ВВС.
75 смертных приговоров приняли в июле. То, что в субботу суд оставил их в силе, а также вынес дополнительные предложения, говорит о том, что массовый судебный процесс завершился.
Правозащитные организации судебное разбирательство раскритиковали. В частности, Amnesty International назвала его "чрезвычайно несправедливым" и нарушающим конституцию Египта. А Human Rights Watch заявила, что, убив по меньшей мере 817 человек, египетские силовики, вполне вероятно, совершили преступление против человечества.
Зато правительство заявляло, что значительное количество протестующих были вооружены и в протестах убили 43 полицейских.
В этом году парламент Египта предоставил военным неприкосновенность в отношении всех преступлений, совершенных между июлем 2013 года и январем 2016 года.
- Во время протестов 2013 года на площади Рабаа аль-Адавия в Каире от рук правоохранителей погибли сотни людей. После этого "Братьев-мусульман", которые тогда были при власти в Египте, объявили "террористической организацией".
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-