Скандал на Волыни. Московский патриархат не захотел отпевать 9-летнюю Регину, которая 5 лет боролась с раком

8 сентября, 2018, 19:53

Трагедия произошла в многодетной семье ромов села Озеро Киверцевского района Волынской области

После почти 5 лет борьбы с раком остановилось сердце 9-летней Регины Чужук. Сразу после смерти ребенка мама девочки обратилась к местному священнику с просьбой провести церковный обряд погребения, однако получила отказ. По словам женщины, причиной этого стало то, что девочку крестили в церкви Киевского патриархата, пишет ВолиньPost.

Родные умершей отказа священнослужителя не понимают, однако и осуждать не берутся.

"Где она крестилась, там, говорит, пусть и проводят обряд. Это неправильно. Нет разницы украинская или русская церковь - все мы перед Богом. Священника не надо за это наказывать, потому что всякое бывает", - рассказала бабушка умершей Анна Чужук.

По словам родных, отпеть девочку уже согласился священник из соседнего села – именно там находится ближайшая церковь Киевского патриархата.

Заместитель председателя киверцевской общественной организации "Терне Рома" Степан Чужук говорит, что жители села Озеро позицию священника не разделяют. И добавляет - еще 20 лет назад тот же священник крестил его детей, несмотря на то что жена была неверующая.

"20 лет назад моя жена еще была неверующей, она крестила детей у этого батюшки. Тогда он относился к этому нормально. А сейчас я с ним не общаюсь - за 20 лет любой человек может измениться. Но в селе люди возмущаются, потому что можно отказать живому, а не мертвому. Этот ребенок и не успел еще ничего плохого сделать", - отметил Степан Чужук.

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Зато в Московском патриархате говорят, что все делали правильно, потому отпеть представителя другой конфессии не имеют права.

"Все это потому, что УПЦ и УПЦ КП - разные конфессии. Так же и в других конфессиях. В Римско-католической церкви не отпевают представителей, например, христиан веры евангельской, а в Украинской греко-католической церкви не отпевают представителей церкви Свидетелей Иеговы. Несмотря на то, как эти ситуации всегда подаются информационно, эта практика является абсолютно нормальной для людей, которые являются верными той или другой конфессии. Вообще это является нормой, когда человека отпевают там, где она была назван", - рассказал глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ МП Олег Точинский.



Представители Киевского патриархата имеют несколько иное мнение в отношении темы захоронения. В частности, декан Киверцевского района УПЦ КП митрофорный протоиерей Иван Семенюк отмечает, что не видит веских причин, которые заставили местного священника отказать в проведении обряда:

"Я скажу в первую очередь как человек: я сочувствую родителям, я сочувствую односельчанам. И, поверьте мне, я не делю никого. Есть свои каноны, свои правила, но, чтобы отказаться хоронить, должна быть причина. И тут каноничность ни к чему, тем более, что мы скоро будем единой церковью. А как потом отвечать перед самим собой и перед Богом?".

5 сентября девочку отпел священник из соседнего села отец Олег Чвир (УПЦ КП).

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Глава Волынской ОГА Александр Савченко прокомментировал поступок священника, который отказался отпевать ребенка, крещенного в церкви Киевского патриархата.

"Горькая ситуация. Я помню аналогичную историю из Запорожья, когда не хотел священник отпевать ребенка, крещенного в Киевском патриархате. Я не могу судить священников - я не их судья, но мне казалось, что церковь - это средоточие человечности, добра, интеллигентности. Будем встречаться с высшими сановниками, будем обсуждать ситуацию. Я таких вещей не понимаю и не имею права прощать. Это событие не останется невыясненным. Если любые ритуалы не направлены на человечность, прочь их с Украины! Также это еще одно свидетельство того, что томос, который поддержал президент Украины и абсолютное большинство местных жителей на Волыни является необходимым. Институты, даже те, которые не являются государственными, но влияют на души и сознание граждан, не должны существовать на территории государства, если они не исповедуют христианскую мораль", - отметил Савченко.