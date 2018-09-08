Сегодня вступают в силу новые нормы валютного контроля НБУ
Изменения вступят в силу, сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, изменениями предусмотрено применение санкций, предусмотренных Декретом КМУ и постановлением НБУ №49, на основании актов проверки без составления протоколов нарушения валютного законодательства, а также проверки уполномоченными сотрудниками НБУ перед составлением актов проверки полученных от государственных органов материалов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований валютного законодательства.
Кроме того, изменениями предусматривается, что ознакомление руководителя с актом выездной проверки будет проводиться не позднее тридцатого календарного дня (вместо тридцатого рабочего) со дня окончания проверки.
- Как сообщалось, НБУ в очередной раз повысил учетную ставку.
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