Сегодня вступают в силу новые нормы валютного контроля НБУ

8 сентября, 2018, 07:18

Национальный банк Украины (НБУ) обновил действующие нормы относительно осуществления валютного контроля и проверок банками и другими финансовыми учреждениями

Изменения вступят в силу, сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, изменениями предусмотрено применение санкций, предусмотренных Декретом КМУ и постановлением НБУ №49, на основании актов проверки без составления протоколов нарушения валютного законодательства, а также проверки уполномоченными сотрудниками НБУ перед составлением актов проверки полученных от государственных органов материалов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований валютного законодательства.

Кроме того, изменениями предусматривается, что ознакомление руководителя с актом выездной проверки будет проводиться не позднее тридцатого календарного дня (вместо тридцатого рабочего) со дня окончания проверки.