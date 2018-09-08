"Вот тебе моя рука": Положинский создал хит на поддержку сборной Украины

8 сентября, 2018, 14:06

Чтобы футболисты еще больше почувствовали поддержку болельщиков, украинский музыкант, солист группы "Бувье" Александр Положинский написал песню и посвятил ее игрокам и тренерам национальной команды

Об этом сообщается на youtube-канале "Каналы Футбол 1/ Футбол 2".

Эта песня – письмо поддержки от всех болельщиков сборной, которое наполнено духом украинского патриотизма и силой веры. Каждое слово этой песни - это то, чем живет болельщик, который идет на стадион. Его мотив, его единение с главной командой. Она должна вдохновить наших ребят на новые достижения и победы.

"Эта песня по смыслу вышла за рамки футбола. Мне кажется, она может стать близкой не только тем, кто интересуется футболом. Про футбол там нет ни слова. Писалась песня специально для поддержки нашей сборной. Думаю, что мы немного неправильно относимся к своим футболистам. Поддерживать легко, когда команда выигрывает, ей все удается, когда в ворота соперника забивается много голов. В таком случае специальная песня и не нужна, чтобы добавлять вдохновения. Тогда уже просто кипят эмоции. А чтобы людей сплотить, объединить на поддержку, такая песня необходима. Красивый символ поддержки, когда ты подаешь человеку открытую ладонь и ее принимают, давая в ответ свою. И результат встречи - крепкое рукопожатие", - сказал Положинский.

Клип на песню "Вот Тебе Моя Рука" был снят телеканалами "Футбол 1"/"Футбол 2". Эта мелодия будет сопровождать все матчи нашей национальной команды.