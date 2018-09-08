Надо увеличивать военный бюджет Украины, а не социальный. Иначе Россия будет заканчиваться в Ужгороде, - Портников

8 сентября, 2018, 20:29

Проблема возвращения контроля над украинской частью акватории Азовского моря, как и возвращение Крыма и отдельных районов Донбасса, лежит в международно-правовой плоскости и не имеет быстрого решения

Об этом заявил 8 сентября 2018 года известный украинский общественный деятель, публицист и журналист Виталий Портников в своей авторской программе "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV.

Надо просто скзати честно: пока Россия оккупирует Крым и пока Россия не будет придерживаться норм международного права мы, все что можем потерять, все потеряем. Это такая реальность. Она печальная. Другой реальности нет у меня для Вас.

...Защищать можно - можно идти с исками в международные суды, там можно судиться, можно "раздевать" Россию, как мы "раздеваем" "Газпром" условно говоря. И тогда достигать каких-то компромиссов, когда будут чувствовать, что теряют деньги. Но это процессы на десятилетия.

Мы никак не можем согласиться с мнением, что все эти процессы, с которыми мы живем - Крым, Донбасс, война, Азовское море, отношения с Россией, международные суды, это все на десятилетия", - подчеркнул он.

По словам Портникова, украинскому обществу следует научиться жить рядом со страной-агрессором, как кто-то живет по соседстве с "алкоголиком с топором и никуда этого человека выселить нельзя, потому что это не топор, а ядерное оружие".

"Мы можем делать то, что мы можем делать: идти в сторону НАТО, идти в сторону Евросоюза, сильная армия. Тратить больше денег на военные бюджеты, простите, чем на социальные программы! Потому что если тратить меньше денег, то скоро украинских пенсионеров будет кормить Путин. Вот и все. Это простые истины", - пояснил журналист.

В то же время тем, кто с этим не хочет согласиться, он дал "один совет":

"Присоединиться к Российской Федерации областями. И эти проблемы сразу закончатся. на следующий день будем жить, как в Тамбовской или Вологодской области. Без всякой войны, без всяких проблем, без всякой российской оккупации, потому что это и так будет Россия. Под защитой Путина и российских вооруженных и ракетно-космических сил. Просто Россия будет заканчиваться в Ужгороде.

Но если мы хотим с вами жить в Украине, мы должны быть готовыми к долгой, серьезной, упорной и порой кровопролитной борьбе".