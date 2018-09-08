Нацполиция разоблачила хакера из Кривого Рога, который продал вирусы для кражи паролей и слежки через веб-камеру

8 сентября, 2018, 16:51

Работники киберполиции в Сумской области разоблачили 19-летнего жителя города Кривой Рог (Днепропетровская область) в создании и распространении вредоносного программного обеспечения (ШПЗ). По данному факту начато уголовное производство. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения

Злоумышленник разработал возможность похищения паролей и логинов интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, разработанная хакером программа предоставляла доступ к веб-камере пораженного компьютера, благодаря чему злоумышленники могли следить за владельцем техники, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Работники Слободского управления совместно с коллегами из управления информационных технологий и программирования в восточном регионе Департамента киберполиции провели санкционированный обыск по месту проживания злоумышленника. Во время предварительного осмотра компьютерной техники специалисты с киберполиции нашли подтверждение того, что молодой человек самостоятельно разрабатывал ШПС с целью сбыта другим лицам. Оплату получал на электронный кошелек российской платежной системы, после чего переводил на личный счет одного из украинских банков.

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Кроме компьютерной техники в его доме полицейские обнаружили поддельные удостоверения сотрудника МВД и ребенка-сироты, а также переделанный пистолет без каких-либо разрешительных документов. По словам владельца, оружие он переделал самостоятельно.

Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ст.361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.