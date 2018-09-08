На западе Польши сожгли авто активиста украинской общины и кандидата на выборах от оппозиции
Об этом со ссылкой на собственные источники передает портал польских украинцев Пространство.
Авто находилось на стоянке возле школы с украинским языком обучения №4 в городе Лигница Нижнесилезского воеводства.
"Я оставил свое авто в Легнице возле украинской школы, где преподаю, в пятницу в 15:00. А сам поехал другой машиной на заседание Объединения лемков в Горлицах (Малопольское воеводство). Находясь здесь, узнал о поджоге своей машины", - пояснил Вевюрка.
Как добавляет политик, полиция пока с ним не связалась, однако на месте происшествия уже была во время тушения пожара. Сейчас правоохранители исследуют записи с видеокамер вблизи места поджога.
"В понедельник, когда я вернусь в Легницу будем знать больше", - подчеркнул Вевюрка.
Адам Вевюрка, кроме деятельности в Объединении лемков, является политиком местного самоуправления. Он выдвигает свою кандидатуру в уездный совет в Легнице по спискам "Гражданской коалиции Платформа. Новочесна" (Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska), объединение оппозиционных либеральных партий "Гражданская платформа" и "Новочесна".
Первый тур выборов в органы местного самоуправления Польши пройдет 21 октября.
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