На западе Польши сожгли авто активиста украинской общины и кандидата на выборах от оппозиции

8 сентября, 2018, 17:54

В ночь на субботу, 8 сентября 2018 года, неизвестные сожгли авто активиста украинской лемковской общины в Польше Адама Вевюрки

Об этом со ссылкой на собственные источники передает портал польских украинцев Пространство.

Авто находилось на стоянке возле школы с украинским языком обучения №4 в городе Лигница Нижнесилезского воеводства.

"Я оставил свое авто в Легнице возле украинской школы, где преподаю, в пятницу в 15:00. А сам поехал другой машиной на заседание Объединения лемков в Горлицах (Малопольское воеводство). Находясь здесь, узнал о поджоге своей машины", - пояснил Вевюрка.

Как добавляет политик, полиция пока с ним не связалась, однако на месте происшествия уже была во время тушения пожара. Сейчас правоохранители исследуют записи с видеокамер вблизи места поджога.

"В понедельник, когда я вернусь в Легницу будем знать больше", - подчеркнул Вевюрка.

Адам Вевюрка, кроме деятельности в Объединении лемков, является политиком местного самоуправления. Он выдвигает свою кандидатуру в уездный совет в Легнице по спискам "Гражданской коалиции Платформа. Новочесна" (Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska), объединение оппозиционных либеральных партий "Гражданская платформа" и "Новочесна".

Первый тур выборов в органы местного самоуправления Польши пройдет 21 октября.