На YouTube отключили ролики от Навального
Об этом в Telegram сообщил единомышленник Навального и бывший глава его предвыборного штаба Леонид Волков.
По его словам, корпорация впервые за свою историю "удовлетворила незаконные требования российской власти".
Волков выложил в Twitter скриншоты, которые указывают, что некоторые ролики были заблокированы по "юридическим основаниям".
"Блокировка произошла в полночь, и мы считаем, что это является реакцией Google на письмо Центризбиркома, т.е. они считают, что наши видео надо блокировать из-за "дня тишины" (на местных выборах, - ред.), - пишет Волков.
По его данным, Google отключила более 40 рекламных объявлений.
При этом, по словам Волкова, корпорация закрыла рекламную кампанию Навального даже в тех городах, где акции против пенсионной реформы согласованы, а выборы в воскресенье не будут проходить.
"Корпоративные юристы Google просто не понимают, что бывают ситуации - такие, как нынешняя ситуация, и страны - такие, как Россия, в которых требования власти весьма часто являются незаконными", - добавил он.
Оппозиционеры написали жалобу Google и намерены обратиться в суд, передает российский Интерфакс.
В пресс-службе корпорации агентству пояснили, что рассматривают "все обоснованные обращения от государственных органов" и напомнили, что рекламодатели должны действовать в соответствии с местным законодательством и рекламной политикой Google.
- В то же время сам Навальный находится под арестом и таким образом не сможет присоединиться к завтрашней акции. Задержали его в августе якобы за нарушения, совершенные прошлой зимой. По мнению политика, действия полицейских и судей являются незаконными.
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