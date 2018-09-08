На YouTube отключили ролики от Навального

8 сентября, 2018, 18:36

Компания Google заблокировала в YouTube большую часть платных рекламных роликов, которые анонсировали назначенные на 9 сентября митинги оппозиционера Алексея Навального против пенсионной реформы

Об этом в Telegram сообщил единомышленник Навального и бывший глава его предвыборного штаба Леонид Волков.

По его словам, корпорация впервые за свою историю "удовлетворила незаконные требования российской власти".

Волков выложил в Twitter скриншоты, которые указывают, что некоторые ролики были заблокированы по "юридическим основаниям".

"Блокировка произошла в полночь, и мы считаем, что это является реакцией Google на письмо Центризбиркома, т.е. они считают, что наши видео надо блокировать из-за "дня тишины" (на местных выборах, - ред.), - пишет Волков.

По его данным, Google отключила более 40 рекламных объявлений.

При этом, по словам Волкова, корпорация закрыла рекламную кампанию Навального даже в тех городах, где акции против пенсионной реформы согласованы, а выборы в воскресенье не будут проходить.

"Корпоративные юристы Google просто не понимают, что бывают ситуации - такие, как нынешняя ситуация, и страны - такие, как Россия, в которых требования власти весьма часто являются незаконными", - добавил он.

Оппозиционеры написали жалобу Google и намерены обратиться в суд, передает российский Интерфакс.

В пресс-службе корпорации агентству пояснили, что рассматривают "все обоснованные обращения от государственных органов" и напомнили, что рекламодатели должны действовать в соответствии с местным законодательством и рекламной политикой Google.