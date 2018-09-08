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На Прикарпатье из самолетов будут разбрасывать вакцину от бешенства для диких животных


фото: rivnepost.rv.ua
Начиная с 10 сентября, на территории Ивано-Франковской области будут проводить пероральную вакцинацию диких животных от бешенства. Вакцину будут разбрасывать с самолета

Разбрасывание приманок будет происходить над лесными и полевыми угодьями края, вне территорий населенных пунктов, передает Курс со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Приманка безопасна для людей и животных. Она имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

Эти меры обеспечат создание благополучной среды в отношении заболевания бешенством среди диких животных, которые являются основными распространителями возбудителя бешенства.

"Просьба к жителям области: при обнаружении приманок не брать их руками и не переносить с мест разложения", - отмечается в сообщении.

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