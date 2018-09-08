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На Дне города Винницы Гройсман был вместе с Порошенко

Успех города начинается с уважения власти к людям и требовательности граждан к власти. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время празднования Дня Винницы в субботу, 8 сентября 2018 года

Глава правительства посетил торжества совместно с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба премьера.

Гройсман при этом подчеркнул, что виннитчане, как и все украинцы, прошли непростые времена.

"Началом успеха было то, что власть начала уважать граждан. И в таком объединении мы можем делать свое дело", - добавил он.

По словам Гройсмана, праздновать дни города вместе - хорошая традиция.

"Нам не помешает даже погода. Тепло сердец всегда согреет. Добра, здоровья, успехов", - добавил глава правительства.

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