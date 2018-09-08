Луценко потребует снять неприкосновенность с нардепа, причастного к коррупции в оборонпроме

8 сентября, 2018, 16:20

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в ближайшее время подаст в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата, причастного к уничтожению части оборонной промышленности Украины

Об этом он заявил в субботу, 8 сентября 2018 года, во время рабочей поездки в город Днепр, передает Интерфакс-Украина.

"Я в ближайшее время внесу представления соответствующего народного депутата Украины, причастного к этому, я бы сказал, беспрецедентному аморальному поступку - фактически уничтожению части оборонной промышленности нашей страны", - сказал Луценко.

Генпрокурор не назвал фамилии депутата, о котором идет речь.

В то же время он отметил, что все должностные лица, причастные к краже в оборонпроме, будут отвечать за свои действия.

"Мы видим первый объект - это фактически военный ракетный завод, дело директора которого уже находится в суде", - добавил Луценко.