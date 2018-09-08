КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу
Открыли обновленный КПВВ глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, врио начальника ГУНП в Луганской области Виктор Радак, начальник ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик, руководство районной администрации, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Сотрудники Станично-Луганского отдела полиции вместе с бойцами батальона "Луганск-1" будут ежесуточно обеспечивать общественный порядок и публичную безопасность на КПВВ.
Кроме того, в рамках дорожного коридора увеличено количество автоматизированных рабочих мест по проверке документов и штат подразделения, что обеспечивает пропускные операции. Планируется обеспечить комфортное пересечение линии разграничения 10-12 тыс. граждан без снижения безопасности составляющей. КПВВ оборудован системой видеонаблюдения.
Также завершается подведение коммуникаций и строительство дополнительных удобств для граждан.
- Ремонтные работы на КПВВ продолжались с 2 сентября.
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