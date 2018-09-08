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КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

Сегодня, 8 сентября 2018 года, после работ по реконструкции по решению командующего Объединенных сил возобновил свою работу единственный на Луганщине контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская"

Открыли обновленный КПВВ глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, врио начальника ГУНП в Луганской области Виктор Радак, начальник ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик, руководство районной администрации, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сотрудники Станично-Луганского отдела полиции вместе с бойцами батальона "Луганск-1" будут ежесуточно обеспечивать общественный порядок и публичную безопасность на КПВВ.

Кроме того, в рамках дорожного коридора увеличено количество автоматизированных рабочих мест по проверке документов и штат подразделения, что обеспечивает пропускные операции. Планируется обеспечить комфортное пересечение линии разграничения 10-12 тыс. граждан без снижения безопасности составляющей. КПВВ оборудован системой видеонаблюдения.

Также завершается подведение коммуникаций и строительство дополнительных удобств для граждан.

 

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