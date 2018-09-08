Договор о совместном Азовском море подписывался под давлением, - МИД

8 сентября, 2018, 21:51

Подписание документов по акватории Азовского моря и Керченского пролива с Россией стало формальным поражением Украины, хотя на самом деле концепция "внутренних вод" никогда не была реализована, а единственным работающим элементом была взаимная навигация в акватории Азова, отмечают в украинском МИД

Об этом говорится в статье для еженедельника "Зеркало недели", которую написали заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка.

Как отмечают авторы, Россия добилась своего только после откровенной угрозы силой на Тузле, и Украина подписала документы о том, что Азовское море и Керченский пролив "исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации" или "внутренними водами двух государств".

Авторы статьи добавляют, что в рамках работы над делимитацией границы стороны даже признали береговую линию друг друга и сейчас о нарушении суверенных прав Украины, определенных Конвенцией ООН по морскому праву от мыса Кыз-Аул до мыса Хрони и в Керченском проливе от мыса Хрони до конечной точки суходольной границы - в части акватории Азова, Киев заявляет в деле против Москвы.

В 2014 году Украина немедленно выдвинула требования прекратить нарушение суверенных прав.

"Поскольку эти попытки оказались тщетными, Украина в 2016 году инициировала судебное разбирательство нарушений морского права со стороны РФ. С того времени был сформирован состав трибунала, который будет рассматривать дело, и главное, Украина подала свой Меморандум в деле, который содержит все правовые доказательства и правовые аргументы", - добавляют представители МИД.

Как отмечают авторы, в августе этого года арбитры решили разделить процесс на две составляющих - юрисдикционную и по сути. Решение по юрисдикции можно ожидать в течение 12-15 месяцев.

"Это самый оптимальный путь к четкости и однозначности в Азовском море. Это то, чего Россия всегда избегала. Ведь все, к чему она стремилась, - это создать такое туманное состояние, в котором имеют преимущество только политика и сила", - пишут представители МИД и отмечают: "Ошибается тот, кто думает, что, денонсировав соглашение относительно Азова, мы легко и непринужденно добьемся признания причитающейся нам акватории со стороны РФ".

Избавиться от всех имеющихся между Украиной и Россией договоров одним махом не получится, пишут авторы.

"Развитие событий вокруг Азова и решения дальнейшей судьбы Большого договора доказывают, что поспешный разрыв соглашений с Россией может скорее создать проблемы, чем прекратить нарушение суверенных прав Украины", - добавляют представители МИД.