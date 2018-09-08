Блины с лопаты-2. В сибирском Томске в толпу разбросали полтора центнера пирожных

8 сентября, 2018, 22:14

Томская кондитерская в День Томича бесплатно угостила участников народных гуляний пирожным "картошка", раскидав в толпу празднующих 150 кг лакомства

Об этом сообщает РИА Томск.

"Желающих попробовать "картошку" собралась целая толпа, и организаторы просто бросали пирожные людям, которые с горячностью поднимали руки и ловили. Некоторые смогли урвать сразу несколько пирожных", - сообщает корреспондент издания.

Пользователи соцсетей сразу провели параллели со своеобразным празднованием Масленицы на Кубани в 2015 году, когда гостей праздника угощали блинами со снегоуборочных лопат.