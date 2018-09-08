 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Блины с лопаты-2. В сибирском Томске в толпу разбросали полтора центнера пирожных

Томская кондитерская в День Томича бесплатно угостила участников народных гуляний пирожным "картошка", раскидав в толпу празднующих 150 кг лакомства

Об этом сообщает РИА Томск.

"Желающих попробовать "картошку" собралась целая толпа, и организаторы просто бросали пирожные людям, которые с горячностью поднимали руки и ловили. Некоторые смогли урвать сразу несколько пирожных", - сообщает корреспондент издания.

Пользователи соцсетей сразу провели параллели со своеобразным празднованием Масленицы на Кубани в 2015 году, когда гостей праздника угощали блинами со снегоуборочных лопат.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать