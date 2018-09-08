Блины с лопаты-2. В сибирском Томске в толпу разбросали полтора центнера пирожных
8 сентября, 2018, 22:14
Томская кондитерская в День Томича бесплатно угостила участников народных гуляний пирожным "картошка", раскидав в толпу празднующих 150 кг лакомства
Об этом сообщает РИА Томск.
"Желающих попробовать "картошку" собралась целая толпа, и организаторы просто бросали пирожные людям, которые с горячностью поднимали руки и ловили. Некоторые смогли урвать сразу несколько пирожных", - сообщает корреспондент издания.
Пользователи соцсетей сразу провели параллели со своеобразным празднованием Масленицы на Кубани в 2015 году, когда гостей праздника угощали блинами со снегоуборочных лопат.
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