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Беглеца-неудачника из Лукьяновского СИЗО нашли в вентиляции

Заключенного Виталия Пушкина, который 6 сентября исчез из Киевского следственного изолятора, нашли

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает УП . По ее сообщению, арестанта отыскали в вентиляционной системе, где он прятался.

"Режимное учреждение он не покидал. Другие обстоятельства инцидента выясняются", - отметила Максимец.

Ранее пресс-секретарь Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Инна Попова сообщила, что отсутствие Пушкина заметили вечером 6 сентября, но точной информации, когда именно он исчез, нет.

Попова отметила, что пропавший был наркозависимым. Узник 1999 года рождения является жителем Киевской области. Его осудили за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК).

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