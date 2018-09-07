В Турции арестовали режиссера, который снял кино про казнь Эрдогана

7 сентября, 2018, 21:33

Режиссер Али Авчи, который снимал фильм, где есть сцена с казнью Реджепа Тайипа Эрдогана, получил 6 лет и 3 месяца тюрьмы

Об этом сообщает ВВС.

Али Авчи задержали в прошлом году - вскоре после того, как в сети появился трейлер его фильма "Пробуждение".

Сюжет ленты основан на событиях 2016 года, когда в Турции произошла неудачная попытка государственного переворота.

"Пробуждение" рассказывает альтернативную версию тех событий. В частности, в трейлере показали, как Эрдоган ждет казни в окружении мертвых членов собственной семьи.

Провокационное видео вызвало скандал и режиссера арестовали. Суд признал Али Авчи причастным к движению религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, деятельность которого в Турции приравнивается к террористической. Турецкие власти возлагают ответственность за попытку переворота 2016 года именно на Ґюлена. Сам он сейчас проживает в США и все обвинения в свой адрес отрицает.

В судебном решении сказано, что режиссер Авчи своей работой "пытался повлиять на общественное мнение с целью достижения целей террористической организации".

Как пишут турецкие государственные СМИ, сам режиссер обвинения опровергает. По его словам, Эрдоган сам неоднократно говорил, что был главной целью мятежников.

"Если бы я пытался сделать террористическую пропаганду, я бы показал, как Эрдоган бежит", - заявил Авчи в зале суда.