В Одессе неизвестный подложил взрывчатку под автомобиль

7 сентября, 2018, 23:31

В Одессе правоохранители обезвредили взрывчатку, которую неизвестный установил под автомобилем на улице Фонтанская дорога

Об этом сообщает полиция области.

На место прибыли специалисты взрывотехнического управления, спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа полиции.

Взрывное устройство обезврежено на месте. Предварительно он состоял из заряда взрывчатого вещества, общей массой 475 граммов в тротиловом эквиваленте.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации произошедшего. Сведения внесены в ЕРДР по ст. 15 и ч. 1 ст. 258 (покушение на террористический акт) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.