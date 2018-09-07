В Одессе неизвестный подложил взрывчатку под автомобиль
7 сентября, 2018, 23:31
В Одессе правоохранители обезвредили взрывчатку, которую неизвестный установил под автомобилем на улице Фонтанская дорога
Об этом сообщает полиция области.
На место прибыли специалисты взрывотехнического управления, спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа полиции.
Взрывное устройство обезврежено на месте. Предварительно он состоял из заряда взрывчатого вещества, общей массой 475 граммов в тротиловом эквиваленте.
Сейчас решается вопрос о правовой квалификации произошедшего. Сведения внесены в ЕРДР по ст. 15 и ч. 1 ст. 258 (покушение на террористический акт) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
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